No abrirán panteones en Tuxtepec durante celebración de “Día de Muertos”

-Gobierno Municipal ordena suspender eventos que podrían ser puntos de contagio de Covid-19

-En las últimas 2 semanas se tienen registrados 12 decesos por coronavirus

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- Por instrucciones del Cabildo tuxtepecano que encabeza el Presidente Noé Ramírez Chávez, durante la celebración del “Día de Muertos” los días 1 y 2 permanecerán cerrados los panteones “Jardín de los Sueños” y “Nuevo Despertar” y se suspende cualquier tipo de evento masivo, acciones que tienen como objetivo mitigar los contagios y decesos por Covid-19 en el municipio de Tuxtepec.

Gloria García Zeferino Jefa de Panteones del Ayuntamiento de Tuxtepec, afirmó que esta decisión deriva de que el color del Semáforo Epidemiológico en el estado de Oaxaca incluyendo el municipio de Tuxtepec retornó al color naranja; es importante mencionar que dichas actividades ya sean públicas o privadas representan un alto riesgo para el contagio de Covid-19.

Dijo que el ordenamiento de los concejales hace referencia al cierre de los panteones, además de que por la seguridad de la población no se realizarán festivales artísticos, culturales ni musicales a fin de evitar aglomeraciones que pudieran ser puntos de contagio del coronavirus.

La Jefa de Panteones comentó que durante esos días solo estarán permitidas las inhumaciones tomando en cuenta las restricciones que se implementaron desde que inició la pandemia, por lo que solo tendrán acceso los empleados de la funeraria y familiares más cercanas que como máximo podrán ser 10 personas.

Abundó que hasta el momento las condiciones para permitir la afluencia de las familias. Expuso que el Gobierno del Presidente Noé Ramírez Chávez a través de la Jefatura de Panteones exhorta a la ciudadanía a seguir las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas y el gel antibacterial, y si no es necesario salir, permanecer en casa.

Mencionó que Tuxtepec se encuentra entre los primeros lugares del estado de Oaxaca en cuanto a contagios y decesos por Covid-19, los casos de personas contagiadas se han incrementado, corre el riesgo de un rebrote de infectados y en las últimas 2 semanas han registrado 12 inhumaciones por esta enfermedad.

