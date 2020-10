En San Martín Mexicapam de Cárdenas, cerrarán panteones y prohíben actividades por “Día de Muertos”

-La finalidad, es evitar la aglomeración de personas



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- A unos días de que se lleven a cabo las festividades por el Día de Muertos, en San Martín Mexicapam de Cárdenas, se informó a los habitantes el cierre de los panteones de este asentamiento, pero además llaman evitar realizar actividades.



A través de un comunicado, de fecha del 15 de octubre, se acordó el cierre de los cementerios hasta que el semáforo epidemiológico esté en color verde, esto como parte de las medidas de salud, y sobre todo evitando la aglomeración de personas.



Así mismo, también se acordó que por “días de muertos”, no se otorgará la autorización para cualquier tipo de evento como calendas, comparsas, recorridos, concurso de altares, concursos de tapetes, proyecciones, presentaciones artísticas y culturales, exposiciones, muestras gastronómicas, altares monumentales, así como rodadas ciclistas, concursos de disfraces y todo tipo de eventos.



Además piden a la población obedecer estas recomendaciones y sobre todo, evitar las concentraciones masivas en actividades de carácter religioso o social.



Por lo tanto se acordó que una si alguien no acata estas medidas, estarán sancionándolo, ya que lo que se pide es hacer caso con la finalidad de que no se reporten más casos de covid, en este lugar y sobre todo en los Valles Centrales, que es la jurisdicción con más casos confirmados

