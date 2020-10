Conformarán comité para vigilar obra del boulevard Bicentenario en Tuxtepec

-Aseguró el Presidente que esta obra debe de ser de calidad y por lo tanto las van a supervisar



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que la obra que se está realizando en el boulevard Bicentenario es con recursos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez informó que se conformará un comité que vigile que los trabajos se realicen de manera correcta.



En el marco de la supervisión de esta obra, solicitó a uno de los presidentes de una de las colonias beneficiadas, que conforme este comité y vigile esta obra, la cual es de suma importancia porque se rehabilitará el acceso a la ciudad de Tuxtepec, además de que es recurso federal y en donde se invertirán más de 10 millones 642 mil pesos.



El Presidente además, puntualizó que así como supervisaron esta obra, van a vigilar los avances de todas las obras de los 3 paquetes que se aprobaron, y que suman 134 acciones invirtiendo más de 139 millones de pesos.



De estos paquetes agregó que ya se están concluyendo las 44 del primer paquete y las cuales ya están inaugurando, del segundo paquete fueron 42 ya se están concluyendo y están dando el banderazo de algunas de este último paquete en donde se aprobaron 48.

