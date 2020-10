Con mensaje “Seguiré trabajando para Tuxtepec”, reitera Irineo, su aspiración a presidencia

-Aseguró que seguirá trabajando y agradeciendo el apoyo que le dieron en el pasado proceso



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras su segundo informe de actividades legislativas, el Diputado Federal Irineo Molina Espinoza, aseguró que seguirá sirviendo a Tuxtepec, dejando entrever sus aspiraciones que tiene hacia la presidencia municipal.



Con el mensaje “en lo particular a esta ciudad le debo mucho, no solo me dio estudios, trabajo, y el tiempo que esté en el servicio público y en cualquier oportunidad que me dé la ciudadanía para representar, siempre agradeceré a esta gran ciudad por lo que ha hecho, he puesto mucho empeño en los últimos años en servir a Tuxtepec, y así lo seguiré haciendo”, no se descartó participar en el próximo proceso electoral.



Agradeció a los cuenqueños que le dieron la confianza para estar en este cargo público, pero además dijo que es un honor representar a los 11 municipios del distrito, “es un alto honor representar a la ciudad, para mí a la ciudad más importante de Oaxaca”, por lo tanto reiteró que seguirá trabajando por Tuxtepec, dando resultados.



Estas declaraciones fueron en el marco de su segundo informe de actividades legislativas que realizó este sábado, en donde destacó algunas de las acciones que logró como las caravanas de salud, la capacitación a personal de preescolares de la región con la finalidad de aprovechar el recreo para adoptar juegos que faciliten el aprendizaje; también destacó que con recursos propios mejoraban las escuelas, en apoyo de los padres de familia que ponían la mano de obra.



Así mismo, dijo que entre las gestiones que realizó fue ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en donde se logró apoyar para continuar con la carretera que va a San Rafael Agua Pescadito en Valle Nacional; además de que ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, se logró el proyecto de la Mina- el Desengaño; así como los estudio y proyectos de la carretera Tuxtepec- Valle Nacional, entronque Santa Sofía,-Santa María Jacatepec, además del proyecto de San José Río Manso, San Juan Lalana y Jocotepec, entre otras más gestiones con la CONAGUA, en beneficio de la región de la Cuenca del Papaloapan.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario