Siguen las desapariciones de mujeres en la Cuenca, ahora fue en Ojitlán

-Desapareció el pasado 14 de octubre, y se suma a otras más que han desaparecido

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes en redes sociales, empezaron a compartir la ficha de búsqueda de una joven de Ojitlán de 16 años, que desapareció el pasado miércoles 14 de octubre, sumándose a otras más que han desaparecido en los últimos meses.

A decir de la ficha técnica de la Unidad de Búsqueda y de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL) Ximena Morena Ignacio, fue vista por última vez el 14 de octubre en la Segunda sección de San Lucas Ojitlán, vestía una blusa color blanca, chaleco negro, pantalón de mezclilla color azul marino y llevaba botas color café.

Es de complexión delgada, estatura aproximada de 1. 55 metros, tez morena clara, cara redonda, frente mediana, cejas semi pobladas, cabello largo y de color negro.

La ficha proporciona números de teléfono para quien brinde datos de esta joven, misma que se suma a otras más que han desaparecido en la región, pero que también se suma al gran número de jóvenes que han desaparecido últimamente en el municipio, algunas menores de edad.

