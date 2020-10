Reporta sector Salud 40 municipios con casos nuevos de COVID-19

-Oaxaca de Juárez y Heroica Cuidad de Huajuapan de León, municipios con más contagios nuevos

-Se registran 111 casos nuevos y ocho defunciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de octubre de 2020.- Al presentar el informe epidemiológico de la pandemia en el estado, el coordinador del Plan Emergente de Prevención y Control de COVID-19, Rubén Coronado García, hizo un llamado para que las y los oaxaqueños, especialmente los adolescentes y jóvenes, no relajen las medidas sanitarias, se eviten las áreas con poca ventilación y se disminuya la movilidad.

Lo anterior, toda vez que gran porcentaje de este grupo de la población presenta la enfermedad respiratoria de manera asintomática; sin embargo, pueden contagiar a sus familias y poner principalmente en riesgo la vida de las y los adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

En representación del titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, el funcionario indicó que al corte de este 16 de octubre se registraron ocho defunciones por el coronavirus, lo que acumula mil 563 decesos en el territorio oaxaqueño.

Así también la entidad reportó 111 casos nuevos de la infección viral en 40 municipios, con lo que suman 19 mil 569 pacientes positivos.

Expuso que los ayuntamientos que presentaron el mayor número de contagios durante el último corte fueron: Oaxaca de Juárez con 23 casos, Heroica Cuidad de Huajuapan de León con 11, Santa Lucía del Camino con 10, Santa Cruz Xoxocotlán con ocho y Santa María Atzompa con siete, el resto cuatro, tres, dos y uno.

En este sentido, Coronado García detalló que hay tres mil 236 personas sospechosas, 821 en aislamiento, ocho mil 460 que han salido negativo, y afortunadamente 17 mil 138 pacientes se han recuperado de la patología viral.

Respecto a la incidencia de confirmados, mencionó que Valles Centrales contabiliza 13 mil 026 casos acumulados, de los cuales sólo 606 están activos; Istmo mil 878 y 21 activos; Tuxtepec mil 814 y 12 activos; Mixteca mil 384 y 87 activos; Costa 967 y 50 activos; Sierra 500 y 45 activos.

Precisó que a lo largo de la emergencia sanitaria, tres mil 895 pacientes han requerido atención en una unidad médica y 15 mil 674 han sido ambulatorios; asimismo este viernes, se tiene el 36.3% de disponibilidad hospitalaria, 43.2% corresponde a camas de observación y 24.4% con asistencia ventilatoria.

Por institución, señaló que los SSO registran 34.4%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) 96.4%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 83.3%, SEDENA 29.2%, ISSSTE 34.4%, IMSS 37.2%, IMSS-Bienestar 26.8%, PEMEX 41.7%, SEMAR 29.4% y nosocomios privados 25%.

Finalmente subrayó que en el informe estatal de positivos a la enfermedad, se tiene un global de 875 médicos, mil 151 personal de enfermería y 862 trabajadores del sector Salud.

