La Seculta prioriza la salud de las y los oaxaqueños cancelando el Concurso de Decoración de Fachadas 2020

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de octubre 2020.- El Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), informó la cancelación del Concurso de Decoración de Fachadas 2020, con el objetivo de salvaguardar la salud de las y los oaxaqueños.

La Seculta, indicó que aún cuando en tiempo y forma, se tramitó y obtuvo la autorización de las autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez a través de la Dirección del Centro Histórico, debido al eventual cambio del semáforo epidemiológico que emiten las autoridades sanitarias estatales, no se llevará a cabo el Concurso de Fachadas.

La dependencia determinó la cancelación del Concurso que planeaba realizarse el próximo 28 de octubre en parte del primer cuadro de la ciudad, conscientes de que la salud es fundamental para que Oaxaca de Juárez no regrese al color rojo del semáforo epidemiológico.

La emergencia sanitaria nos obliga a actuar con responsabilidad y poner en primera instancia la salud de las y los oaxaqueños, por ello, la Seculta los invita a seguir con las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, lavado frecuente de manos y la sana distancia.

Finalmente, la dependencia invita a la ciudadanía en general a seguir la programación que tiene preparada para celebrar las festividades de Día de Muertos a través de las redes sociales de la Seculta.

