Instala SSO Centro Estatal de Trasplantes

-Llaman a fomentar la cultura de la donación altruista como valor familiar

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de octubre de 2020.- Con el propósito de promover la creación y funcionamiento de bancos de órganos, tejidos, células, y con ello reducir la mortalidad de las personas y puedan tener una mejoría mediante trasplantes médicos, el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, instaló el Centro Estatal de Trasplantes (Ceetra), al mismo tiempo que tomó protesta a los integrantes de dicho órgano, como parte de los acuerdos establecidos en el Consejo Nacional de Salud (Conasa).

Ante la presencia de funcionarios de diversas instituciones médicas, Casas Escamilla, dijo que en este fin “coincidimos todos: encauzar, con una solidez que sea irreversible, el derecho universal a la salud”.

Abundó que con esta iniciativa se dará la oportunidad de vida para muchos pacientes que necesitan una donación altruista de órganos; ya que, en México, más de 23 mil personas requieren un trasplante, lo que hace imperativa las acciones de Gobierno encaminadas a solventar esta problemática.

Enfatizó que con la conformación del Ceetra, Oaxaca avanza hacia la igualdad, un eje fundamental en la administración que encabeza el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, acciones que refuerzan el trabajo realizado durante esta administración, con la premisa de crear modelos de atención multidisciplinarios que permitan salvar vidas, así como garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional en la materia.

Además, explicó que dicho órgano de Salud vigilará la asignación y control de órganos y tejidos a la población demandante, verificando el cumplimiento del marco jurídico y normativo de su competencia, estableciendo estrategias y acciones para el adiestramiento del personal profesional, técnico y auxiliar en los procedimientos médicos con calidad y eficacia, así como promover proyectos de investigación relacionados al tema.

Al dirigirse a los integrantes del nuevo Comité, señaló que esta nueva encomienda es una tarea noble y con gran responsabilidad, por lo que celebró la suma de esfuerzos del sector Salud para alcanzar las metas establecidas y lograr extender la posibilidad de vida de cientos de oaxaqueñas y oaxaqueños.

Asimismo, Casas Escamilla los exhortó a “mantener el trabajo coordinado, responsable y armónico para fortificar el importante paso que ha dado el día de hoy Oaxaca”; en este sentido expresó que es necesario también hacer campañas de información cultural a la población en general sobre la donación altruista de órganos, para que la acción de donar se constituya como un valor familiar.

Cabe destacar que la mesa directiva del Ceetra la conforman como director general, Erick Azamar Cruz; director de planeación y enlace intencional, Vladimir Santos Pineda; directora de enseñanza y difusión, Claudia Rodríguez Cortés y director administrativo, David Concha Suárez.

