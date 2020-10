Gobierno Municipal realiza operativo Covid en bares y cantinas de Tuxtepec

-Exhortan a propietarios de giros negros a cumplir protocolos de sanidad y respetar horario de cierre de sus negocios

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Atendiendo al acuerdo del Cabildo tuxtepecano que encabeza el Presidente Noé Ramírez Chávez para dispersar y mitigar los contagios de Covid-19 en el Municipio de Tuxtepec, la Jefatura de Vinos y Licores, Dirección Jurídica con el apoyo de la Policía Preventiva llevaron a cabo un operativo en bares, cantinas y expendios de bebidas alcohólicas para verificar cumplan los protocolos sanitarios y entregar exhortos a propietarios que no están acatando las disposiciones emitidas por las autoridades locales en su lucha contra el nuevo coronavirus.

Lebis Delia Yescas Jefa del Área de Vinos y Licores del Ayuntamiento, dijo que debido a la pandemia en el municipio de Tuxtepec se estableció que bares, cantinas y negocios con venta de bebidas alcohólicas pueden mantener abierto de lunes a domingo en un horario que no rebase las 6 de la tarde y evitando aglomeraciones que puedan convertirlos en puntos clave para la propagación del virus SARS-CoV-2.

Dijo que durante el operativo que efectuaron el jueves por la noche, inspeccionaron 20 establecimientos entre bares y cantinas y 10 expendios en los que se comercializan bebidas embriagantes, entregando exhortos en aquellos que no están cumpliendo con las disposiciones municipales para que lo hagan y con ello no hacerse acreedores a sanciones, dando validez a la Ley y Autoridad Municipal para el beneficio de la ciudadanía.

Lebis Delia Yescas reconoció que derivado del trabajo coordinado y en unidad con todas las áreas de seguridad y el sector salud se ha coadyuvado en la prevención y disminución de contagios por COVID-19, garantizando la salud pública y la tranquilidad de los tuxtepecanos.

Finalmente exhortó a la ciudadanía a continuar actuando de manera responsable y seguir las recomendaciones de los expertos del sector salud para hacer frente al desafío de la contingencia sanitaria.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario