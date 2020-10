Exhorta diputado Horacio Sosa a evitar aumento en contagios de Covid-19

-Recuerda que la omisión y desacato de normas sanitarias son causas graves para la revocación de mandato y desaparición de ayuntamientos.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 17 de octubre de 2020.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Horacio Sosa Villavicencio, exhortó a las autoridades municipales y a la ciudadanía a acatar las medidas sanitarias y de prevención para evitar nuevos contagios de Covid-19.

Ante las próximas celebraciones de Día de Muertos en la entidad oaxaqueña, el legislador pidió a los cabildos municipales desarrollar campañas de prevención e informen a la ciudadanía acerca de las medidas sanitarias que deben llevar a cabo.

“Hoy tenemos que proteger la vida, si no es necesario salir de casa no hay que hacerlo, hay que atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias: el uso del cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia”, declaró en entrevista radiofónica.

El congresista recordó que la Diputación Local aprobó la revocación de mandato y la desaparición de un Ayuntamiento, cuando los integrantes de un cabildo desacaten medidas sanitarias, y que por omisiones pongan en riesgo la vida de la ciudadanía.

De esta forma, las autoridades no deben participar ni permitir fiestas patronales, calendas, mayordomías, tianguis, baratillos, días de plaza, celebraciones como el Día de Muertos, Fieles Difuntos o las tradicionales “muerteadas”, en las cuales hay mucha concentración de personas.

Sosa Villavicencio fue puntual al señalar que no se viola la autonomía de los municipios, porque que se protege una de las garantías individuales más importantes como la salud.

Reconoció que han sido constantes los reportes de autoridades municipales en las ocho regiones del estado, que por querer quedar bien con sus habitantes, organizan bailes populares e incluso hasta jaripeos.

Como representante legal del Poder Legislativo, reiteró su solidaridad y apoyo al Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, en la estrategia que implementa desde hace seis meses el Gobierno Federal, para atender la pandemia por la Covid-19 que afecta al mundo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario