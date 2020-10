En gira por el Istmo, Murat Hinojosa y López Obrador reafirman compromiso con el trabajo en unidad

-Se realizó la supervisión de las acciones del Programa Nacional de Reconstrucción en el Istmo

Comunicado

Santo Domingo Tehuantepec, Oax. 16 de octubre de 2020. – El gobernador Alejandro Murat Hinojosa acompañó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una visita de supervisión de los avances del Programa Nacional de Reconstrucción en la región del Istmo de Tehuantepec para constatar los trabajos que se realizan en esta zona que fue duramente afectada por los sismos del 2017 y 2018.

“El día de hoy marca la visita número 17 de su gobierno al estado de Oaxaca. Nos llena de alegría y de ilusión saber que tenemos un gran aliado, que con gran voluntad y decisión ha puesto en el mapa de las decisiones del Estado al sureste mexicano”, expresó el Mandatario Estatal ante el Presidente de México y en compañía de la presidenta municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Vilma Martínez Cortes.

El Mandatario Estatal recordó que se trabaja diariamente de la mano con el Gobierno de México en el desarrollo de la plataforma de infraestructura, que permitirá el desarrollo de la región del sureste de México, como son las carreteras Acayucan – La Ventosa, Barranca – Larga Ventanilla y Mitla Tehuantepec.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció la voluntad de trabajo en equipo del Gobernador, “siempre trabajamos de manera coordinada con el gobierno de Oaxaca, con Alejandro Murat, estamos trabajando unidos, por eso estamos trabajando bien”, señaló.

Asimismo, hizo un recuento de los apoyos que el Gobierno de México brinda a las y los pobladores de Santo Domigo Tehuantepec, como son: 733 apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que consiste en un salario mínimo a cambio de recibir una formación como aprendices de algún oficio; 229 becas de 2 mil 400 pesos mensuales a estudiantes de nivel superior; mil 706 becas para estudiantes de nivel medio superior y 2 mil 114 becas para alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, señaló que 4 mil 459 adultos mayores de esta localidad están recibiendo sus pensiones, que ahora son un derecho garantizado por la Constitución.

En el acto también estuvo presente el subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Sedatu, David Cervantes Peredo, quien dio a conocer los avances del Programa Nacional de Reconstrucción en Santo Domingo Tehuantepec, los cuales dijo, se han realizado de manera coordinada con el Gobierno de Oaxaca, contando con la participación de las y los habitantes, así como de diversas fundaciones, entre las que destacó a la Fundación Alfredo Harp Helú, y en especial el trabajo de su presidenta Maria Isabel Grañén Porrúa.

Expresó que, siendo Oaxaca la entidad más afectada por los sismos de septiembre 2017 y de febrero de 2018, también es la entidad que tiene la mayor inversión y el mayor número de acciones del Programa.

Señaló que de las 55 mil 600 acciones contempladas en el Programa durante 2019-2020, para las cuales se ha destinado una inversión superior a los 35 mil millones de pesos, el 25% de este recurso es para Oaxaca, a usarse en la reconstrucción de 15 mil 600 viviendas, más mil 450 escuelas, 33 inmuebles de salud y en la restauración de cerca de 800 inmuebles históricos, acciones que al mes de septiembre de este año registran un avance del 62%.

Detalló también que específicamente en Santo Domingo Tehuantepec, durante 2019 y 2020, se han destinado 761 millones de pesos para la realización de mil 502 acciones de reconstrucción; mil 396 acciones de vivienda con 216 millones de pesos; 66 planteles educativos con 124 millones de pesos, y 40 acciones de restauración de inmuebles con 420 millones de pesos.

“El avance general de estas acciones que tenemos al día de hoy es de 70% concluidas, 7% en proceso y 23% por iniciar”, finalizó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario