El Tequio por la Salud del Presidente Noé Ramírez Chávez llegó a la colonia Ex Normal

–En nosotros está vivir o ser parte de la estadística de muertes por Covid-19

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- “En nosotros está poder hacer la diferencia entre mantener la salud, nuestra vida y la de nuestros familiares o pasar a formar parte de los muertos por Covid-19 que se están presentando en esta pandemia”, afirmó la Regidora de Desarrollo Social Beatriz Rivadeneira Ramos al encabezar en representación del Presidente Noé Ramírez Chávez el Tequio por la Salud, que se realizó este viernes en la colonia Ex Normal.

Mencionó que “el horror de la pandemia se vive todos los días afectando la salud, la vida social y económica de nuestro municipio, reconocemos que en Tuxtepec han cerrado negocios pero es peor ver como se saturan los hospitales, como aumenta el número de contagios del coronavirus y como esta enfermedad cobra vida de conocidos, amigos y en algunos casos de familiares, por eso es necesario tomar todas las medidas necesarias para no contaminarnos del nuevo coronavirus”.

La Regidora de Desarrollo Social lamentó que a pesar de la invitación del Gobierno Municipal la población no está tomando en serio las medidas que ha implementado el Cabildo tuxtepecano a iniciativa del Presidente Noé Ramírez Chávez, “hoy los exhorto a utilizar de manera obligatoria y correcta el cubrebocas, a lavarnos las manos con agua y jabón de manera constante, gel antibacterial y a guardar la sana distancia”.

“Como Cabildo hemos tomado la decisión de continuar con las actividades de sanitización y descacharrización en las colonias y comunidades en las que se han presentado el mayor número de casos positivos de Covid-19, la instalación de módulos para enseñar el uso correcto del cubrebocas y de la concientizar a la población de la importancia de practicar todas y cada una de las medidas de prevención”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario