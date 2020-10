El Gobierno del Estado y la Federación reafirman alianza para seguir “Sembrando Vida” en Oaxaca

-El gobernador Alejandro Murat acompañó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la supervisión de este programa federal en la entidad

-Se pretende sembrar más de 18 millones de árboles frutales y maderables en la entidad, con lo que se promoverá el empleo y sostenibilidad económica de las familias oaxaqueñas

San Pedro Tapanatepec, Oax. 17 de octubre de 2020.- “Es importante reconocer al programa Sembrando Vida, y lo que esto significa para las familias, porque les da la certeza de tener un recurso para poder seguir creciendo”, señaló el gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, luego de acompañar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la localidad de Los Corazones, perteneciente al municipio istmeño, para la supervisión de este programa en la entidad.

Al respecto, el Mandatario Estatal agradeció al Ejecutivo Federal su apoyo, ya que, en una coordinación de acciones entre ambos gobiernos, se trabaja para sembrar en Oaxaca más de 18 millones de árboles frutales y maderables en la Sierra Norte, Mixteca y en el Istmo.

Con lo anterior se logrará elevar la productividad en los pueblos rurales mediante el establecimiento de sistemas agroforestales, generando empleos e incentivando la autosuficiencia alimentaria.

“El 50% de la economía de Oaxaca es agrícola, muchas veces de temporal y de auto consumo; tenemos 90% de nuestra tierra social, es decir, ejido o tierra comunal. Ante ello, más de la mitad de las familias oaxaqueñas son campesinas, mujeres trabajadoras y trabajadores del campo, que necesitaban una mano amiga para poder acompañar ese esfuerzo”, expresó el Gobernador, en presencia del presidente municipal de San Pedro Tapanatepec, Ruffo Eder Soriano González.

Murat Hinojosa destacó también la importancia de este programa, toda vez que el estado es considerado el más biodiverso del país, “y más del 60% de nuestro territorio es forestal, con bosques como en la Sierra Norte y Sierra Sur, por eso sembrar maderables y frutales como lo hace este programa es sin duda parte de la transformación que quiere y necesitaba Oaxaca”.

Alejandro Murat reiteró el apoyo y coordinación de esfuerzos para continuar fortaleciendo este y otros proyectos de relevancia social en la entidad.

“Quiero reiterarle que seguiremos trabajando de la mano con usted, porque se atiende a la base, que es la gente y el pueblo, y con sus grandes proyectos de transformación, el proyecto interoceánico y ahora en el plan de infraestructura nacional y las carreteras estamos atendiendo a la gente con usted, pero también la transformación estructural a largo plazo de Oaxaca. Seguiremos trabajando”, puntualizó.

Como parte de su segundo día de trabajo por la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que este programa, así como los proyectos que están en proceso, tienen como propósito fortalecer el desarrollo del Sur- Sureste de México, con el apoyo del Gobierno de Oaxaca.

“Estas acciones las estamos llevando a cabo con el gobernador Alejandro Murat, estamos trabajando de manera coordinada, así como con las autoridades municipales. Lo cierto es que durante mucho tiempo se abandonó el Sureste del país, todo era para el centro y el norte. Ahora estamos apoyando al sureste para equilibrar, sin desatender las otras zonas, con la intensión de emparejarnos, para que nadie se quede rezagado”, señaló.

Luego de ofrecer un informe de los apoyos federales otorgados a través de diversos programas federales a las y los oaxaqueños, López Obrador puntualizó que Sembrando Vida es de los esquemas más importantes de su administración, pues ofrece trabajo, garantiza el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad económica de las y los campesinos.

Durante el acto, el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar, Hugo Raúl Paulin Hernández, detalló que el programa Sembrando Vida está presente en 183 municipios de la entidad, con una inversión mensual de más de 148 millones de pesos, mediante mil 254 viveros comunitarios y más de 29 mil 600 sembradores y sembradoras, de los cuales 7 mil 892 pertenecen a algún grupo indígena y 32 son afroamexicanos.

Finalmente, dijo que en este año hay un total de 10 millones 72 mil plantas establecidas, de las cuales 7 millones son de los viveros militares, 45 mil plantas provienen de viveros comerciales, 872 mil de viveros comunitarios y un millón 776 mil que los producen los sembradores. Además que gracias a un convenio con el Gobierno de Oaxaca, se abastecerán de 8 millones 100 mil plantas más.

