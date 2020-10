Dentro de las finalista Charito Rodriguez en “Quiero Tu Voz Mx Online”

– Charito logró 346 votos, colocándose en la segunda posición de los favoritos del equipo Gaeta y además de recibir muy buenos comentarios sobre su interpretación.

Aby Quintana

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes a través de su cuenta de facebook la cantante tuxtepecana Charito Rodriguez, anunció que gracias al voto que le dieron sus seguidores, pasó a la siguiente etapa.

“Muchas gracias amigos por todo su apoyo, lo logramos seguimos en el equipo Erik Gaeta, Bendiciones a todos Muchísimas gracias”, detalló a través de su red social.

Cabe mencionar que Charito logro 346 votos, colocándose en la segunda posición de los favoritos del equipo Gaeta y además de recibir muy buenos comentarios sobre su interpretación.

Será en próximos días que se de a conocer cuando se llevará a cabo la etapa final y cuál será la temática para apoyar a los participantes de este reality show.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario