8 comunidades de Valle Nacional, sin recibir el recurso para sus obras

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras una confusión que se presentó con habitantes de Santa Fe y la Mar, Valle Nacional, por recursos que supuestamente no había recibido, el Presidente Municipal Rey Magaña aclaró que fue un mal entendido por parte de los ciudadanos, pero que faltan 8 comunidades por recibir su dinero.

Hay que explicar que en el municipio de Valle Nacional, por acuerdo de las autoridades, el recurso se entrega a cada una de las comunidades, y es un comité el que se encarga de administrar el dinero, el cual se aplica en la obra que determine la comunidad.

Agregó, que se espera que en este mes de noviembre estas comunidades que aun no reciban su dinero, ya lo tengan y se aplique, incluso, dijo, que ya están trabajando también en las obras de la colonia centro.

Cabe resaltar que en otras administraciones, en algunas comunidades no se entrega el dinero, lo que ha provocado una serie de conflictos, por esta situación y por un mal entendido los habitantes de Santa Fe y la Mar acudieron al palacio municipal, en donde después de dialogar, se explicó este mal entendido.

Agregó el Presidente que debe de haber mucha comunicación entre las autoridades y los habitantes de las diversas comunidades, sin embargo aunque la pandemia prohíbe que haya reuniones, esperan que los agentes expliquen adecuadamente sobre los recursos y no haya malos entendidos.

