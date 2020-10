Urge diputada Magaly López al titular de la SRE atender a migrantes damnificados por incendios en Estados Unidos

-Señala que California es uno de los estados con mayor presencia de mexicanos, y específicamente de oaxaqueños.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 15 de octubre de 2020. La diputada Magaly López Domínguez, presentó a la Diputación Permanente del Congreso Local, la proposición con punto de acuerdo, que busca apoyar a la comunidad oaxaqueña migrante, radicada en Estados Unidos.

La propuesta legislativa exhorta respetuosamente al ciudadano secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón, a desarrollar las acciones necesarias para identificar a las y los mexicanos afectados o damnificados por los incendios forestales en Estados Unidos, y prestar de inmediato la ayuda necesaria, incluyendo la económica, para que puedan normalizar su vida en México o en Estados Unidos.

La legisladora señaló que en los últimos años, y especialmente durante la presente pandemia por covid-19, las mujeres y hombres migrantes radicados en la Unión Americana, ha tenido un papel sumamente relevante para la vida del país.

Al igual que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, La diputada Magaly López Domínguez, consideró que el ingreso de dinero a México por remesas de migrantes mexicanos desde los Estados Unidos, es lo que está salvando al país y al estado, de la crisis económica ocasionada por la pandemia por Covid-19.

Detalló que en datos oficiales del Gobierno Federal, con corte hasta el mes de septiembre, se mantiene el 10 por ciento de incremento de remesas, que representan en promedio, alrededor de 350 dólares mensuales, que en un total alcanzaron tres mil 500 millones de dólares, que benefician a 10 millones de familias.

López Domínguez añadió que hoy las remesas de migrantes, que se han convertido en la principal fuente de ingresos para el país, está en riesgo, por la tragedia que han implicado los incendios forestales en Estados Unidos, y que afecta gravemente a California, uno de los estados con mayor presencia de mexicanos, y específicamente de oaxaqueños.

Indicó que si bien el apoyo que pueda otorgar el Gobierno Federal a la población migrante en Estados Unidos en cumplimiento a sus legítimos derechos, es necesaria la acción del Estado mexicano en favor de las y los migrantes es, además de un acto de justicia, una necesidad para la economía de las familias mexicanas en ambos lados de la frontera.

La propuesta con punto de acuerdo, recibida por la Diputación Permanente fue turnada para su dictamen el próximo periodo ordinario de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso Local.

Comentarios

