Siguen depurando la policía municipal de Loma Bonita, van 60

-Luego de que en Marzo se detuviera a 5 elementos y a quien fungía como Director

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Loma Bonita, al igual que otros municipios de la Cuenca del Papaloapan, han sido algunos en donde los índices delictivos han aumentado, y prueba de esto es que en su momento la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), anunció que tomaba las comandancias en algunos lugares entre éstos Loma Bonita, ante esta situación el Presidente Municipal Raymundo Rivera señaló que siguen depurando la policía municipal.

Dijo que cuando llegó había alrededor de 57 elementos, y que los que estaban al frente de la corporación contrataron a más, por lo tanto en su momento tuvo que despedir a más de 60 elementos, “nunca pasaron la prueba de control y confianza y por lo tanto no tenían que estar aquí, agregó.

Aseguró que siguen depurando la corporación policiaca, ya que no quieren al interior a elementos que mande a un servicio y se pongan a extorsionar a los lomabonitenses “por eso los policías están depurando, si son poquitos pero confiables, no estamos sacrificando a nadie, se está viendo quien debe estar y quien no”.

Por esta situación, reconoció que se tiene a un Director de la Policía por parte de la SSPO, y que son personas que llegaron a hacer las cosas bien en este municipio.

Y es que en el mes de marzo la SSPO realizó siete cateos simultáneos en ese municipio, mismos en los que se llevó a cabo la detención de 10 personas, entre ellas, el entonces Director de la Policía Municipal; así como, cinco elementos de esa corporación, por la presunción de delitos del fuero federal, además de que se decomisó todo el armamento asignado en Loma Bonita, para su revisión y mantenimiento correspondiente.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario