Segundo día de manifestaciones de normalistas, marcharon en rechazo a plataformas para clases en línea

-Exigen que se use whatsapp en lugar de zoom y meet, debido a que no se cuenta con una buena conexión a internet en varias poblaciones.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- En su segundo días de manifestaciones, normalistas marcharon de la fuente de las ocho regiones al zócalo capitalino, para continuar con su rechazo a las clases virtuales por medio de las plataformas de “zoom” y “meet”, ellos propones que se les envíen los trabajos por whatsapp y por ese mismo medio mandar las evidencias.

Durante el trayecto iban gritando consignas en contra de las autoridades educativas federales y estatales, al llegar al zócalo, realizaron un mitin en el kiosco, en dónde reafirmaron su rechazo a la modalidad de las clases en línea, pues señalan que las plataformas que se utilizan piden una buena conexión a internet, situación que afecta a los estudiantes que viven en zonas con baja o nula conectividad.

En el mitin uno de los líderes normalistas dijo que en el 2018 con la imposición de la malla curricular, afectando principalmente a quienes estudian la carrera de educación especial, violentando así los derechos de las personas con discapacidad, además de alumnos y maestros de educación especial.

Los normalistas continúan pidiendo a la Sección 22 el acompañamiento para que se dejen de usar “zoom” y “meet” como plataformas para las clases virtuales, además cabe recordar que el semestre debió haber iniciado hace cuatro semanas y por este rechazo los normalistas no han iniciado clases, provocando que en caso de seguir en esta postura, que el semestre se pierda.

Asimismo permanece bloqueada la calle de Armenta y López a la altura del edificio histórico de la Sección 22, pues los normalistas mencionaron que permanecerán en ese lugar hasta que sean atendidas sus demandas.

