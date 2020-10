Registra SSO 220 casos nuevos de COVID-19, suman 19 mil 458 acumulados en la entidad

-La comunicación fundamental para el apoyo psicoemocional en las familias durante la cuarentena por el coronavirus

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de octubre de 2020.- La jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino en representación del titular, Donato Casas Escamilla, dio a conocer que al corte epidemiológico de este jueves se han contabilizado 220 casos nuevos de COVID-19, que suman 19 mil 458 casos acumulados en toda la entidad.

Señaló que se han notificado 31 mil 139 casos, de los cuales ocho mil 403 han sido negativos, tres mil 278 son sospechosos, 17 mil 008 se han recuperado y lamentablemente se contabilizan nueve decesos, que suman mil 555.

Informó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 12 mil 945 casos confirmados y 773 defunciones, Istmo mil 876 y 287 defunciones, Tuxtepec mil 813 y 245 defunciones, Mixteca mil 362 y 120 defunciones, Costa 965 y 82 defunciones, Sierra 497 y 48 defunciones.

Los 220 casos nuevos se distribuyen en 61 municipios de la entidad, siendo los que mayor número presentan: Oaxaca de Juárez con 69, Santa Cruz Xoxocotlán 15, Santa Lucía del Camino 11, Huajuapan de León siete, Salina Cruz, Santa María Atzompa, San Antonio de la Cal y Santo Domingo Tehuantepec seis cada uno, Miahuatlán de Porfirio Díaz y Santa María Huatulco cinco cada uno, el resto cuatro, tres, dos y un solo caso.

Señaló que hay 846 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 621, Mixteca 72, Costa 59, Sierra 46, Istmo 27, y Tuxtepec 21.

Añadió que de las mil 555 defunciones acumuladas, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con 701, 366 y 223 respectivamente. Por sexo, mil 039 son hombres y 516 mujeres. Las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Julián Aquino dijo que en relación a la ocupación hospitalaria con atención para pacientes covid, el día de hoy se registra un 39.6% global, de los cuales el 46.7% sin ventilador y 26.2% con ventilador.

En su intervención el médico psiquiatra adscrito al hospital psiquiátrico “Cruz del Sur” de los SSO, Virgilio Santiago López, impartió el tema “Apoyo psicoemocional para familias durante la cuarentena por el coronavirus”, en el que detalló que ante un cambio brusco en la vida cotidiana por la pandemia, es normal que nos sintamos inseguros e inseguras y durante un tiempo tengamos una sensación de pérdida y caos.

Señaló que el permanecer juntos en la casa durante días, es posible tener ciertos inconvenientes, entre ellos conflictos de intereses por el uso de los espacios en casa, desorden propio de las actividades espontáneas de niños, niñas y adolescentes, sobrecarga en las tareas de alimentación e higiene.

Santiago López refirió que no se debe sobrecargar a los niños y niñas con actividades escolares, no sobreexigirse como adultos en el acompañamiento de esas tareas, el cuidado y la tranquilidad emocional es lo mas importante para los niños, evitar presiones, exigencias y el enojo con ellos.

Dijo que la comunicación y compartir información con los hijos, preguntarles ¿qué aprendieron hoy?, ¿qué noticia es cierta y cual es la falsa?, ayudará al acercamiento entre los integrantes de la familia.

Finalmente, dio a conocer tres tips de salud mental a los padres: el primero, regalar espacio y tiempo de calidad a los hijos, si tienen problemas se debe apoyar en otro miembro de la familia, esposa, papá e hijos y tercero; no cerrarse ante la opción de ayuda profesional, siempre habrá un personal de salud, que apoyará para salir adelante de esta situación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario