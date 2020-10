Rafa Córdoba celebra 25 años de carrera musical con programa especial

-El músico Tuxtepecano estrena cambio de imagen y videoclip

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- El músico Tuxtepecano Rafa Córdoba se encuentra celebrando 25 años de trayectoria musical y para esto, preparó un programa especial a través de sus redes sociales en donde contará varias experiencias que ha vivido a través de estos años.

Será este sábado 17 de octubre a las 8:30 p.m. cuando se realice la transmisión especial en la página de Facebook de Rafa Córdoba en donde a través de fotografías, videos y muchas historias, platicará lo que ha pasado en estos años de trayectoria como uno de los mejores músicos de Tuxtepec.

En una entrevista especial para este medio de comunicación, comentó que comenzó a los 7 años cuando tomó clases de teclado y fue en la primaria que realizó sus primeras presentaciones en los festivales escolares. Después aprendió a tocar el piano y la guitarra, y conforme fue agarrando más experiencia se incorporó a las rondallas, una de las principales, la Rondalla Romance del CBTIS 107 de Tuxtepec.

También dijo que ha pertenecido a varios grupos y tríos musicales en los cuales, ha conocido a muchos músicos de la región y con los cuales ha hecho una gran amistad y trabajo, que lo han llevado a hacer más de 8 discos, teniendo varios duetos o participaciones con ellos.

Cabe destacar que los 25 años de carrera musical los cumplió desde abril de este año, pero por motivos de la pandemia se pausaron todas las celebraciones y planes que tenía, y fue aproximadamente hace 1 mes que decidió realizar la planeación del programa especial.

En cuanto a su imagen Rafa siempre había mantenido un look serio y discreto y gracias a las opiniones de sus amigos, familiares y estilista decidió hacer un cambio radical para dicha celebración y en este programa especial lo veremos estrenando imagen, un poco más rubio.

Las sorpresas seguirán, ya que al término del programa especial se tiene preparado el estreno de su nuevo video musical donde están participando varios músicos de la región.

