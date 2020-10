Policía Municipal de Tuxtepec, sin recibir llamados por acoso sexual

-En los últimos 2 meses no han recibido una llamada en donde se reporte, este delito



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que en redes sociales se han reportado varios casos de “acoso” que sufren las mujeres del municipio de Tuxtepec, hasta el momento en la corporación policíaca, no han recibido algún llamado para atender estos delitos.



El Director de la Corporaciones Oscar Abimael Velasco, señaló que se ha enterado de estos reportes por las publicaciones en redes sociales, pero en ningún momento, se solicitó el apoyo de la policía municipal, por lo que si no reciben reportes, no tienen conocimiento de los hechos.



Agregó que es importante que las mujeres denuncien y que llamen ya sea al 911 o al 287 87 5 31 66, y en ese momento atenderán esta solicitud por parte de las mujeres enviando a una unidad de la corporación más cercana.



Dijo que, los elementos de la policía municipal siguen realizando rondines en los puntos considerados como solitarios, en donde hay poca circulación tanto de personas como de vehículos, además de aquellos en donde no se tenga mucha iluminación.



Últimamente en redes sociales, algunas Tuxtepecanas han reportado ser víctima de acoso sexual, no únicamente en zonas solitarias, también en algunos lugares con mucha gente y en ocasiones deben de solicitar ayuda al verse vulnerables.

