Oswaldo García Jarquín a Congreso de Oaxaca, respeten autonomía de ayuntamiento

-En sesión de cabildo el edil dijo que el predio que se pretende vender no es en el cerro del “Crestón”.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Desde hace varias semanas el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín ha estado en medio de la polémica por la venta de predios en inmediaciones del cerro del “Crestón”, incluso legisladores locales lo han exhortado a que informe de manera detallada la situación, sin que hasta el momento haya hecho caso a esta petición.

En ese sentido el edil capitalino en el marco de una sesión de cabildo, hizo un llamado a los diputados y diputadas para que sean respetuosos de la autonomía del municipio, incluso les dijo que permitan que la administración haga su trabajo, así como se respeta la labor de los legisladores.

También aclaró que el predio que pretende vender el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez no es en el cerro del “Crestón, aclaró que se trata de un predio que fue desincorporado del patrimonio municipal en el 2014, dicho predio tiene una superficie de más de 2 mil 900 metros cuadrados y colinda con la avenida José Murat.

En la sesión de cabildo el edil dijo que con la venta de ese predio se generarán ingresos para el ayuntamiento, dicho recurso afirmó, será para detonar la economía del municipio, además precisó que este asunto se va a tratar con transparencia, pues se pretende hacer una subasta pública, lo cual está siendo analizado por la comisión de hacienda del gobierno capitalino.

Cabe mencionar que ambientalistas y vecinos del cerro del “Crestón” se han manifestado en varias ocasiones, incluso hace unos días un grupo de ellos fue agredido y para ello interpusieron denuncias ante las autoridades correspondientes, asimismo el poder legislativo ha pedido al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez que explique de manera detallada sobre el asunto.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario