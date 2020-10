Mujeres por Oaxaca realizará evento para reactivar la economía

-Participarán 14 expositoras y se respetarán las medidas de prevención sanitarias



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Mujeres por Oaxaca se conformó hace unos días, con el objetivo de reactivar la economía de la ciudad de Oaxaca, para ello realizarán una venta y promoción de los productos que venden las mujeres que integran este movimiento, así lo manifestó la impulsora del proyecto Carla Jiménez Carrasco.



Mencionó que la iniciativa surgió debido a la situación económica por la que está atravesando la entidad, además de que la mujer siempre busca los mecanismos para generar ingresos para su familia, por ello es que le presentó la propuesta a este grupo de mujeres y decidieron organizar el evento, mismo que se llevará a cabo en las instalaciones de “Don molletón”.



En este evento denominado “Show room”, las mujeres participantes expondrán y venderán los productos que elaboran, con el objetivo de ayudarse entre ellas y así reactivar en cierta medida la economía local, la cual ha sido afectada por la pandemia de Covid.



Cabe mencionar que éste es el segundo evento que realiza y que a pesar de tener poco tiempo, muchas mujeres se empiezan a sumar para contribuir en las actividades que se llevan a cabo, en el primer evento dijo que tuvieron una buena respuesta por parte de la población.



El evento se llevará a cabo este sábado a las once de la mañana en las instalaciones de “Don molletón” ubicado en Azucenas 906 en la colonia Reforma, finalmente comentaron que habrá 14 expositoras y se cuidará en todo momento las medidas de prevención sanitarias.

