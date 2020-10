México y EU extienden otro mes restricciones a tránsito en la frontera

México y EU determinaron ampliar otro mes las restricciones en la frontera para el tránsito terrestre no esencial, a propuesta del gobierno mexicano tras revisar el desarrollo de la propagación de casos de covid-19 en ambos países, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En un tuit, la dependencia dio a conocer que este tema se planteó debido a que diversas entidades federativas regresan a color naranja en el semáforo epidemiológico.

«Tras revisar el desarrollo de la propagación de covid-19 en ambos países y que diversas entidades federativas regresan a color Círculo naranja en el Semáforo Epidemiológico, México planteó a Estados Unidos la extensión por un mes más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en la frontera», se lee en el tuit.

Además, la SRE mencionó que las restricciones se mantendrán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo.

«Ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza que estarán vigentes hasta las 23:59 hrs. del 21 de noviembre de 2020», informaron.

