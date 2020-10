Luego de incidente con inspectores de Oaxaca, Triquis se manifestarán en CDMX

-Realizarán una huelga de hambre para exigir justicia y la liberación de los presos políticos



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Este 19 de octubre desplazados de San Juan Copala se manifestarán en la ciudad de México, para exigir que se garantice el regreso de estas personas a su lugar de origen, para ello dijo el Integrante de la Coordinadora Internacional y Solidaridad de Presos Políticos en México José Manuel Escalante, que harán una huelga de hambre.



Otra de sus demandas es la liberación de los presos políticos que injustamente fueron encarcelados, tan solo por el hecho de defender las causas de los más necesitados y por exigir justicia, la manifestación dijo, será en la Secretaría de Gobernación, a quienes les harán saber las violaciones a sus derechos humanos que ha cometido el Estado.



En lo que se refiere al desalojo que realizó este jueves el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez en contra de comerciantes triquis, mencionaron que les quitaron mercancía, lonas, incluso hasta celulares, y denunciaron que en lugar de atacarlos así, el Estado debería hacer lo posible para que regrese la paz social a la zona triqui y así puedan regresar a su lugar de origen.



Mencionaron que a algunos desplazados les han entregado terrenos, sin embargo no todos han recibido este apoyo, por lo que tienen que buscar la manera de generar ingresos para así poder mantener a sus familias, en ese sentido dijeron que no fue justo que les hayan quitado su mercancía.



Como ejemplo dijeron que el estado le ha dado apoyos a Reina Martínez Flores, quien es su representante, sin embargo ellos no han recibido ningún tipo de apoyo, situación en la cual manifestaron no estar de acuerdo, además de que esta persona se niega a hablar sobre este tema con los desplazados de San Juan Copala.



Finalmente le pidieron al gobierno municipal de Oaxaca de Juárez y al Presidente Oswaldo García Jarquín, que les devuelvan su mercancía, pues es la única forma que tienen de generar ingresos para sus familias.

