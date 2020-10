Llevarán a cabo séptimo medio maratón Guadalupano 2020

-En caso de que todo sea favorable la fecha será la misma.

Aby Quintana

Tuxtepec; Oaxaca.- Será este próximo 12 de diciembre que se lleve a cabo el séptimo Medio Maratón Guadalupano que dará inicio en la ciudad de Tuxtepec y concluirá en el municipio de San José Chiltepec, así lo dio a conocer hace unos días el Organizador de este Evento Martin Avendaño Santos a través de las redes sociales.

Detalló que esta carrera es con la finalidad de que el deportista realice este recorrido ya sea por fé y forma espiritual o bien, por el simple hecho de mantenerse activo, carrera que constará de 21 kilómetros como los años anteriores.

Así también dejó claro que durante los días siguientes estará pendiente sobre el problema del COVID, ya que si el semáforo llegara a cambiar negativamente el evento se realizará cuando cambie la situación.

En caso de que todo sea favorable la fecha será la misma.

Por ello hace una invitación a todos aquellos quienes quieran participar en este Séptimo Maratón Guadalupano 2020, lo contacten a través del wasap 287 112 03 64 para darles datos mas detallados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario