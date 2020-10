Fotos filtradas del mural en Loma Bonita, fueron alteradas

-Aseguró el Presidente que no saldrá en este mural, como supuestamente se había filtrado

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la controversia ene l municipio de Loma Bonita, por filtrarse algunas imágenes en donde supuestamente en el mural que se está realizando en las escaleras del palacio municipal, aparece el Presidente Raymundo Rivera, éste, explicó que el mural únicamente mostrará las actividades que hay en este municipio.

Aclaró que las fotos que se mostraron en redes sociales fueron alteradas porque él no aparecerá en el mural, y mostrará las actividades principales como son el campo de las piñas, así como la ganadería, “como representación de nuestro municipio”.

Con este mural, se busca que quienes visiten este municipio conozcan como es que se cosecha la piña, que es una de las dudas de ciudadanos de otras partes del país, que desconocen de este proceso.

El Presidente dijo que las fotos fueron filtradas por un elemento de la policía municipal y por ese motivo, lo iban a dar de baja ya que no podían confiar en el personal que sigan desacreditando al municipio, “es un acto de todo, de traición, falta de lealtad”

La controversia de este mural, fue porque a decir de algunos habitantes de Loma Bonita, sería el Presidente Municipal quien apareciera, sin embargo se trató de unas fotos que fueron alteradas, esto a decir del Presidente Municipal.

