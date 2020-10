Docentes de Nochixtlán exigen que se continúe con proceso de recategorización

-Señalan que son alrededor de dos mil trabajadores los que no han sido cambiados de categoría



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de docentes de Asunción Nochixtlán, se manifestaron para exigir a la dirigencia sindical de la Sección 22 que se les informe sobre la recategorización que se encuentra detenida, pues solo se llevó a cabo la primera etapa, quedando aún más de dos mil trabajadores a los que se les recategorice.



Uno de los manifestantes dijo que no ha tenido ningún tipo de acercamiento con le vocero de la Sección 22, además dijo que un integrante de la estructura sindical le comentó que el tema está en puerta, aunque no le dieron una fecha en la que podría iniciarse este proceso, por ello exigen que se les dé un plazo para que se lleve a cabo la segunda etapa.



Comentaron que la próxima semana se llevará a cabo una mesa tripartita, en la que se estarán analizando diversos temas de carácter estatal, por ello se organizarán para dar cobertura a esta reunión y que su tema sea incluido dentro de los asuntos que se van a tratar.



Asimismo dijeron que respetan la estructura sindical, por ello lo único que piden es que se le informe a la base cuándo se dará este proceso de recategorización, pues a la fecha no tienen información sobre este asunto, incluso dijeron no estar en contra de la sección 22, gremio al que pertenecen.

