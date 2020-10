Convoca IEEPO a personal de Apoyo y Asistencia a la Educación a recibir los estímulos y recompensas 2021

-Como lo ha instruido el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, se garantiza el pleno respeto a los derechos laborales del magisterio

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de octubre de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), abrió la convocatoria para otorgar estímulos por antigüedad al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), correspondiente al año 2021, en reconocimiento a la contribución que con ahínco, empeño, responsabilidad y compromiso hacen a la educación pública, labor que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa les felicita.

Como lo ha instruido el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, sobre el pleno respeto a los derechos laborales del magisterio, se premiará, estimulará y recompensará a las y los trabajadores que acrediten antigüedad de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio efectivo.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, el reconocimiento consiste en un diploma, así como recompensa económica conforme a los años de servicio efectivo -es decir el tiempo real laborado, descontando los periodos de licencia sin goce de sueldo y los periodos laborados con plaza docente-, o que los cumpla al 15 de julio del 2021 en el Sistema de Educación Básica y Normal, previo cumplimiento de los requisitos establecidos.

Las personas interesadas para obtener este premio deberán ingresar su documentación, escaneada (no fotografías) en archivo con extensión pdf, al correo electrónico: [email protected], junto con el formato de solicitud que se puede descargar en la página web institucional, www.oaxaca.gob.mx/ieepo, en el apartado de convocatorias, debidamente requisitado en máquina y/o computadora y firmado.

Entre los requisitos para obtener los estímulos se encuentran el primer nombramiento de ingreso y/o formato único de personal que acredite su ingreso con plaza y función de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), identificación oficial vigente, último comprobante de pago vigente, constancia de servicios con clave y funciones expedida por su jefe inmediato superior.

Durante el periodo de recepción, automáticamente en un lapso posterior a 72 horas se enviará la confirmación de recibido, dirigido a la misma cuenta de correo electrónico en el que la o el trabajador hizo el trámite; por este mismo medio se mantendrá la comunicación por lo cual se pide a las y los interesados estar pendientes de los mensajes.

Mayor información y dudas, serán atendidas por el Departamento de Registros y Controles, dependiente de la Dirección Administrativa, en el teléfono 951 319 18 99, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario