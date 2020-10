AMLO inicia gira de trabajo en el Istmo de Tehuantepec

-Ocurrieron algunas protestas ante la llegada del Presidente

Redacción

Ante la llegada del Presidente de la república, integrantes de la organización Sol Rojo junto con padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 69 de San Blas, Atempa, protestaron en contra de funcionarios de la secretaría de Bienestar, por haber cometido fraude en la reconstrucción de la escuela, señalaron que el fraude es de más de 3 millones de pesos entre los trabajadores de la Bienestar y la ex tesorera de la institución.

Cabe señalar que uno de los manifestantes pudo ingresar para entregar por escrito sus demandas.

Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México en compañía del gobernador del Estado, Alejandro Murat, inició su gira de trabajo en la región del Istmo de Tehuantepec.

El presidente comenzó con la supervisión de los avances del Programa Nacional de Reconstrucción en la región del Istmo, para verificar los trabajos que se han realizado tras las afectaciones por los sismos de 2017 y 2018.

Además, Andrés Manuel informó que desde el mes de agosto hasta la fecha se han recuperado 350 mil empleos formales en México.

Por otra parte, señalo que continuaran los programas de bienestar que el Gobierno Federal entrega a los jóvenes de Santo Domingo Tehuantepec, que son 733 jóvenes que están como aprendices en el programa jóvenes construyendo el futuro, 229 estudiantes de nivel superior, 1706 estudiantes de educación medio superior y 2114 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Asimismo, indicó que 4 mil 459 adultos mayores están recibiendo sus pensiones, además de que ahora son un derecho garantizado por la Constitución, así como también para niñas y niños con alguna discapacidad.

Se apoyo a 80 pescadores de Tehuantepec y se está apoyando a productores del campo, ya comenzó el programa “sembrando vida” para que productores reciban apoyo básico para sembrar.

“En México, el programa de reforestación más importante del mundo, con la siembra de árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas” expresó.

Del mismo modo, se dieron a conocer los avances del Programa Nacional de Reconstrucción en Tehuantepec, los cuales se han realizado de manera coordinada con el Gobierno de Oaxaca.

López Obrador, indicó que en Santo Domingo Tehuantepec, entre el 2019 y 2020, se han destinado 761 millones de pesos para la realización de mil 502 acciones de reconstrucción, mil 396 acciones de vivienda, 66 planteles educativos y 40 acciones de restauración de inmuebles con 420 millones de pesos.

Cabe mencionar que el gobernador del Estado, expresó que se encuentra trabajando de la manera conjunta con el Gobierno de México en el desarrollo de la plataforma de infraestructura, que permitirá el desarrollo de la región del sureste de México, por lo que finalmente López Obrador, de igual manera reconoció el trabajo que lleva a cabo junto con Gobernador.

“Siempre trabajamos de manera coordinada con el gobierno de Oaxaca, con Alejandro Murat, estamos trabajando unidos, por eso estamos trabajando bien”, expresó el Presidente.

