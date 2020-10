Vuelve a caer la ocupación hotelera en Tuxtepec, tras cambio de semáforo

-Habían repuntado durante el mes de septiembre, pero bajó en octubre



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Rodolfo Cruz Arroniz, dijo que una vez que el semáforo epidemiológico pasó a amarillo empezó a repuntar la ocupación en los hoteles del municipio, viendo un alivio para este sector, sin embargo en lo que va de este mes de octubre una vez más esta ocupación cayó, tras regresar al naranja en este semáforo.



Señaló que estaban en un 30% de la ocupación de manera general, sin embargo en estos momentos está en un 20%, y dijo que es probable que sigan en esta cifra o menos, siendo aproximadamente 250 las habitaciones que están ocupadas de las mil 300 que hay en total.



Agregó que hay hoteles que siguen cerrados, algunos desde el inicio de la contingencia y otros que fueron cerrando después, ya que no soportaron los gastos de mantenimiento, pago de personal, así como cubrir sus insumos.



Aseguró que este año ha sido muy difícil para este sector hotelero, ya que solo les fue bien los dos primeros meses del año, y aunque diciembre siempre ha sido bueno para todos los sectores, no creen que esto sea lo mismo en este 2020.



El Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, enfatizó que algunos están optando por ofrecer algunas promociones para atraer a los clientes, sin embargo ven poca respuesta.



Este sector se suma a los otros más que han resultados afectados en el país, y que esperan que pronto logren tener la ocupación hotelera que siempre han mantenido.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario