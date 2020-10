Tribunal Electoral niega registro a México Libre como partido político

-Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y Encuentro Solidario obtuvieron su registro



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.-El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó negar el registro como partido político a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre), debido a que atentó contra los principios de transparencia y rendición de cuentas en materia de fiscalización, al no acreditar el origen de aportaciones en efectivo.



Mientras tanto Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza Social por México y Encuentro Solidario (PES), si obtuvieron su registro como partidos políticos, de acuerdo al comunicado que emitió el tribunal, se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que emita una nueva resolución y se otorgue el registro de partido político a estas instituciones políticas.



En el caso particular de Redes Sociales Progresistas, se validaron las asambleas estatales que se llevaron a cabo en los estados de Morelos, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán, mismas que habían sido canceladas, otros partidos políticos que no obtuvieron su registro fueron Grupo Social Promotor de México, Súmate a Nosotros y Fundación Alternativa.

