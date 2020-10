Se enfrentan Triquis con inspectores de Oaxaca, se niegan a retirar sus puestos del zócalo

-Las mujeres afirman que algunos inspectores las golpearon



Mario Romero/José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Durante la madrugada de este jueves, inspectores de comercio y la policía municipal de Oaxaca de Juárez, montaron un operativo para retirar los puestos ambulantes que se ubicaban frente a palacio de gobierno, en videos difundidos en las redes sociales, se aprecia cómo desbaratan cada uno de los puestos y son llevados en una camioneta.



Por esta situación mujeres desplazadas de San Juan Copala, instalaron sus puestos a manera de protesta en contra de esta acción implementada por el gobierno municipal que preside Oswaldo García Jarquín, así como seguir exigiendo al gobierno del estado que se les garantice el retorno a su lugar de origen, luego de diez años de haber sido desalojados de manera violenta.



Minutos más tarde llegaron nuevamente los inspectores y elementos de la policía municipal, quienes se colocaron a unos metros de las mujeres triquis, en cuanto una de ellas se descuidaba, uno de los inspectores se llevaba su mercancía como si fuera un ladrón, la policía enseguida cerraba filas para impedir que le dieran alcance al inspector, esta situación ocasionó un enfrentamiento entre ambas partes.



Durante los jaloneos, mencionaron que los inspectores y los elementos de la policía municipal golpearon a varias mujeres, sin tomar en consideración que había niños y adultos mayores, incluso mencionaron que cuando estaban retirando los puestos durante la madrugada, no tomaron en cuenta que había niños durmiendo ahí.



Una de las comerciantes, visiblemente molesta y frustrada, comentó que éste es el tipo de respuesta que da el gobierno del estado y el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y que en lugar de apoyarlos o de entablar una mesa de diálogo, comenten estas acciones arbitrarias en contra de mujeres que lo único que buscan es el sustento diario.

