Santiago Minas protestará en la Cdmx, ante falta de respuesta por conflicto agrario

-Señalan que la procuraduría agraria no ha mostrado interés en solucionar el conflicto a pesar de que ha habido muertes en enfrentamientos



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades municipales y comunales de Santiago Minas, amagaron con manifestarse en la Ciudad de México por la falta de respuesta por parte de las autoridades federales y estatales, para resolver un conflicto agrario que persiste en la zona con el municipio de San José Ixtapa.



Manifestaron que tienen varias semanas intentando comunicarse vía telefónica con Gonzalo Villalobos, quien es el responsable de la Procuraduría Agraria en el estado de Oaxaca, mencionaron que probablemente se encuentra resguardado por la pandemia, aún cuando se han dado varios enfrentamientos por disputa de terrenos en varias regiones del estado.



Mencionaron que a Santiago Minas tiene el derecho legal y legítimo sobre esa superficie de dos mil 592 hectáreas de terrenos comunales , misma que disputa el municipio de San José Ixtapa, por ello piden la intervención de las autoridades y ante la negativa de atenderlos, se manifestarán en la capital del país, para pedirle al Presidente López Obrador que intervenga.



El Presidente de Bienes Comunales Armando Díaz Ramírez, dijo que en varias ocasiones han estado en mesas con la autoridad agraria, sin embargo no han mostrado el mínimo interés de resolver el conflicto, el cual ha dejado como saldo varias personas muertas en enfrentamientos.



Finalmente hicieron el llamado al Gobernador Alejandro Murat y a la Delegada de la Secretaría de Bienestar Nancy Ortiz, para que intervengan en la solución de este problema y que en caso de no ser atendidos, irán a la Ciudad de México a manifestarse y que el gobierno federal tome las riendas y resuelva este conflicto que tiene varias décadas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario