Proponen que profesionales de enfermería integren la Comisión de Arbitraje Médico en Oaxaca

-Como reconocimiento a la amplia labor y profesionalismo demostrado durante la pandemia por la Covid-19.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 15 de octubre de 2020.- Con el objetivo de otorgar reconocimiento al personal de enfermería en el Estado de Oaxaca, fue presentada una iniciativa de reforma a la Ley que crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, para que en éste órgano se incluya a profesionales en esta materia.

La propuesta para modificar los artículos 9, 10, fracción II, 11, fracciones III y VI, y la adición de las fracciones VII y VIII y 16, fracción V de la Ley, impulsada por la legisladora local, Maritza Escarlet Vásquez Guerra, también establece el periodo de duración de los y las consejeras en su cargo, y que se garantice la profesionalización de sus integrantes.

El planteamiento es que duren tres años en su encargo, que se implementen procesos de renovación constante en la Comisión Estatal, establezcan convocatorias públicas para la selección de los integrantes médico y jurídico.

También, que al momento de la designación de una consejera o consejero, este no desempeñe un cargo de confianza en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado o los Servicios de Salud de Oaxaca, con la finalidad de que sean servidores de tiempo completo debido a la demanda existente.

Las y los titulares de las consejerías, deberán contar con certificado y recertificación vigente emitida por su respectivo colegio médico, así como la documentación que avale su conocimiento en áreas como conciliación, arbitraje, peritaje o derecho humano a la salud.

En el caso de la propuesta del Colegio de Médicos Generales, las o los candidatos contarán preferentemente con maestría en el área de la salud y, para el caso de las propuestas de los Colegios de Enfermeras, las o los candidatos contarán preferentemente con una especialidad o maestría en el área de la salud.

Que el Consejo General de la Comisión incluya al sector de enfermería, es una forma de reconocimiento a la importancia de su trabajo en el área médica y hoy más que nunca a su contribución vital en beneficio de la salud, y particularmente en la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, señaló Vásquez Guerra.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario