Normalistas se manifiestan en edificio de Sección 22, piden acompañamiento en sus demandas

-Piden que no se usen las plataformas de zoom y meet, y que en su lugar se use WhatsApp

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Estudiantes normalistas bloquearon la calle Armenta y López, frente al edificio histórico de la Sección 22, para exigirle el acompañamiento en sus demandas, que tienen que ver con el rechazo a las plataformas digitales por las cuales se les pretende impartir clases a distancia.

Manifestaron su rechazo a las aplicaciones “zoom” y “meet”, las cuales requieren de ciertas características en las computadoras, por ello piden que en lugar de éstas, se utilice WhatsApp, para que ahí los profesores les envíen los trabajos que deben realizar, así como los testigos de que hicieron las actividades que se les envió.

Asimismo comentaron que con esta plataforma no limitan el trabajo de los profesores, por el contario dijeron que su intención es que se lleven las clases por medio de una plataforma que considere la situación de todos los estudiantes y no solo de aquellos que tengan acceso a internet.

Cabe mencionar que el semestre debió haberse iniciado hace cuatro semanas, sin embargo los normalistas continúan con sus jornadas de lucha, motivo por el cual el IEEPO hizo el llamado a las once normales para que inicien sus clases o de lo contrario se podría perder el semestre.

