Ivette Morán de Murat reconoce a jóvenes oaxaqueños nominados al Premio Internacional de la Paz por los Niños

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de octubre de 2020. Al decir que las y los jóvenes son el futuro de Oaxaca, no nos equivocamos; por ello, la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Oaxaca, Ivette Morán de Murat, se reunió con tres jóvenes talentos oaxaqueños que, gracias a sus actividades en diversas áreas, son hoy candidatos al Premio Internacional de la Paz por los Niños.

“Me siento sumamente feliz, sobre todo, muy orgullosa, muy honrada de estar con tres jóvenes oaxaqueños, ellos están nominados y compiten por este premio tan importante a nivel internacional”, señaló Ivette Morán de Murat, mientras platicaba con Aleida Ruiz Sosa, Georgina Martínez Gracida y Jorge Martínez Gracida.

“Soy una joven activista social, que ayuda y promueve la defensa de los derechos de los niños, conferencista nacional e internacional y, sin duda alguna, mi misión es apoyar a la juventud oaxaqueña”, expresó la joven Georgina Martínez, Campeona Nacional en Debate Político 2016 y Premio Nacional de la Juventud 2017.

Por su parte, Aleida Ruiz Sosa dijo sentirse muy feliz y contenta, ya que a través del arte apoya a las niñas, niños y grupos vulnerables del país y el mundo, cabe destacar que esta joven oaxaqueña es escritora y bailarina.

Finalmente, Jorge Martínez Gracida platicó que fue nominado por el proyecto “mascaretas”, el cual, va enfocado en donar caretas a los doctores y médicos de los hospitales del estado de Oaxaca. “Estas mascaretas las imprimo yo en 3D, son donadas a personal médico; también, quiero comentar, que actualmente soy Embajador Internacional DIF de la Red Mundial de Jóvenes Políticos”, asentó.

Ivette Morán de Murat, en compañía del director general del DIF Oaxaca, Christian Holm Rodríguez, reconocieron el trabajo de estos jóvenes oaxaqueños, entregándoles un reconocimiento, un estímulo, así como la entrega de una laptop, para que continúen esforzándose al máximo, al tiempo de ser ejemplo para todas las y los jóvenes, no solamente oaxaqueños, sino de todo México.

¡Hoy a través de los jóvenes, Oaxaca Crea, Construye y Crece!

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario