Gobierno Municipal arrecia supervisiones para que comercios cumplan Protocolo Sanitario

-Entre todos podemos hacer frente a la pandemia del coronavirus para evitar un mayor efecto negativo en la economía, el empleo y la salud de nuestro Tuxtepec: Jimmy Santos

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido al regreso del color amarillo a naranja en el Semáforo Epidemiológico de la Secretaría de Salud y al aumento que se ha estado presentando en los últimos días de contagios de Covid-19 en el municipio de Tuxtepec, el Gobierno Municipal que dirige el Presidente Noé Ramírez Chávez a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo arrecia las supervisiones en establecimientos del comercio formal, informal, empresas e industrias para que cumplan sin excusa alguna el Protocolo Sanitario para evitar más contagios por coronavirus.

Jimmy Santos Davis, Director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tuxtepec, dijo que el área a su cargo está facultada por los Regidores para supervisar el cumplimiento de los protocolos sanitarios a establecimientos comerciales con la finalidad de dispersar y mitigar el virus Covid-19, por lo que trabajadores a su cargo están incrementando los recorridos al comercio formal e informal para que cumplan con estas disposiciones.

Mencionó que este protocolo se configura como una referencia que contiene un compendio de medidas de seguridad, y sirve de guía de buenas prácticas, de fácil comprensión para el sector comercial, sin embargo expuso que su eficacia depende de la concienciación, responsabilidad y solidaridad, tanto de las empresas, de su personal y de los consumidores.

Apuntó que los comercios deben contar con un filtro de supervisión de toma de temperatura, gel antibacterial, tapete sanitizante en el acceso al negocio, limpiar y desinfectar el establecimiento, uso correcto de cubrebocas, utilizar la sana distancia, hacer cumplir la suspensión de venta de bebidas alcohólicas después de las 6 de la tarde de lunes a domingo.

El Director de Desarrollo Económico, señaló que: “entre todos podemos hacer frente a la pandemia del coronavirus con eficacia, esforzándonos para que el municipio no retroceda al color rojo en el Semáforo Epidemiológico ya que esto tendría un efecto negativo en la economía, el empleo y la salud de nuestro Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario