Detienen al exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos

ARISTEGUI NOTICIAS

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, publicó en su cuenta de Twitter que el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, de acuerdo con información proporcionada por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.

La jefa de corresponsales de ProPublica, Ginger Thompson, también reportó la detención, y precisó que fue detenido por las autoridades estadounidenses cuando arribó al país a última hora de la tarde en un viaje con su familia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario