Contabiliza SSO 150 casos nuevos y 16 defunciones por COVID-19

-Pide SSO mantener las medidas sanitarias para reducir los contagios

-La red hospitalaria reporta 39.4% de ocupación de camas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de octubre de 2020.- Este miércoles, Oaxaca sumó 150 casos nuevos de COVID-19 y 16 deceso más, con lo que la cifra de acumulados llegó a los 19 mil 238 contagios, así como un total de mil 546 muertes asociadas a la enfermedad respiratoria, según reportes de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Al respecto el subdirector general de Innovación y Calidad de la institución, Héctor Matus Santiago, recalcó que en el informe epidemiológico del este 14 de octubre, hay un global de 30 mil 877 notificaciones relacionadas a esta infección causada por el coronavirus, tres mil 334 sospechosos, 16 mil 846 recuperados y 801 en aislamiento.

Por sexo, dijo que los datos indican que los hombres continúan siendo el sector más afectado, pues del global de acumulados en la entidad, 10 mil 356 son hombres y ocho mil 882 mujeres; mientras que por edad la incidencia más alta de pacientes es el grupo de 25 a 44 años de edad con ocho mil 798 casos.

Respecto a las defunciones, detalló que el virus ha sido más agresivo en las personas mayores de 65 años, donde se acumulan 697 decesos, siendo las comorbilidades asociadas principalmente la diabetes mellitus con 39.2%, hipertensión arterial con 37.3% y obesidad con el 25.2%.

Por lo que aseguró que Valles Centrales concentra 12 mil 801 casos y 764 muertes, Istmo mil 857 y 287 pérdidas fatales, Tuxtepec mil 809 y 245 defunciones, Mixteca mil 337 y 120 decesos, Costa 945 y 82 víctimas mortales, Sierra 489 y 48 muertes por COVID-19.

El funcionario de Salud especificó que los 150 casos nuevos al corte de hoy pertenecen a 50 municipios, principalmente Oaxaca de Juárez con 50 reportes, Santa Cruz Xoxocotlán con 10, San Pedro Mixtepec Distrito 22 con siete, así como Salina Cruz y Santa María Atzompa con seis, por mencionar algunos.

Detalló que por tipo de atención, existen un concentrado de 15 mil 405 pacientes ambulatorios (80%) y tres mil 833 (20%) han requerido hospitalización; referente a las camas para la atención médica especializada por complicaciones de la patología viral, para este miércoles, Oaxaca presenta el 39.4% de ocupación global.

Por unidad médica, agregó, los SSO registran 33.8%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) 100%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 100%, SEDENA 30%, ISSSTE 41%, IMSS 46.8%, IMSS-Bienestar 18.3%, PEMEX 41.7%, SEMAR 29.4% y nosocomios privados 25%.

Matus Santiago mencionó que hay un total de dos mil 853 trabajadores del sector Salud con diagnostico positivo al virus SARS-CoV-2, de los cuales 867 son médicos, mil 137 personal de enfermería y 849 de otras áreas afines.

Finalmente recordó a la sociedad que mientras continúe el riesgo de contagio y el semáforo epidemiológico color naranja, quedan suspendidos los eventos masivos, centros nocturnos, bares, salones de eventos.

De esta manera convocó a las y los oaxaqueños llevar a cabo las medidas sanitarias correspondiente para evitar contraer el padecimiento infeccioso, como: uso correcto del cubrebocas en el espacio público, lavado frecuente de manos con agua y jabón y mantener la sana distancia.

