Conoce a “La Leyenda Retro”

-Desde hace 11 años iniciaron con este gran sueño y que los ha llevado a recorrer diferentes estados de la República Mexicana.

Aby Quintana

Tuxtepec, Oaxaca.- “La leyenda Retro” es un grupo musical que está pensado en aquellas personas que son amantes de la música de los 70´s, 80´s y 90´s, que desde hace 11 años iniciaron con este gran sueño y que los ha llevado a recorrer diferentes estados de la República Mexicana.

Jorge Guerrero y Elizér Cervantes, fueron a quienes le nació la inquietud de formar un grupo musical, pero por un largo tiempo siempre quedaba en una simple charla, hasta que un día decidieron apostarle a su sueño y fue entonces que decidieron invitar al profesor Rubén Almanza, para así complementar la agrupación.

Con una guitarra, un bajo eléctrico y unos palos de escobas donde amarraban sus micrófonos y unas bocinas ya deterioradas, fue como iniciaron sus primeros ensayos con la inquietud de que la sociedad los conociera.

Fue en el año 2012 que cada uno aportó un granito de arena para poder adquirir un nuevo equipo y así dar su primera presentación, fue en una fiesta familiar donde dieron su primer debut y que a más de uno dejaron satisfecho, pero sobre todo pudieron lograr su objetivo, hacer que las personas mayores pudieran disfrutar de las melodías que escuchaban y bailaban en su juventud.

Y fue entonces que desde esta presentación han tenido la oportunidad de viajar a lugares como: Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, entre otros estados, donde les han preguntado que porque solo interpretan música anticuada y no cumbia, la charanga que es lo que más suena en el sureste de México, por lo que ellos siempre contestan que su objetivo está pensado en aquellas personas que siempre se quedan sin divertirse.

Cabe mencionar que George Warrior está a cargo de la voz y guitarra, Rubén Almanza primera voz y bajo y Eliezér Cervantes coro y batería, quienes se encuentran en toda la disposición de amenizar cualquier evento familiar, contactándolos al teléfono celular 287 104 3523 de Tuxtepec, Oaxaca, México.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario