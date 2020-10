Aumentan accidentes de motocicletas en Tuxtepec, reporta Cruz Roja

-En lo que va de Octubre suman alrededor de 35 servicios en donde está involucrada una moto

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Personal de área de primeros auxilios de la Cruz Roja dieron a conocer que los accidentes de motocicletas han aumentado desde que se retomaron algunas actividades que se habían suspendido.

Informaron que de agosto a septiembre aumentaron los accidentes de motocicletas, y en lo va de octubre han atendido alrededor de 35 servicios en donde se ve involucrada una motocicleta, siendo en los fines de semanas que se reportan hasta 3 o 4 servicios.

Además se que ellos como Cruz Roja contabilizan 3 muertes, sin embargo son más ya que solo cuentan las defunciones que se dan después de que acuden al servicio, y no cuentan aquellas en donde ya no van, porque los motociclistas o acompañantes pierden la vida al instante.

Los motivos principales de los accidentes son el conducir en estado inconveniente, pero además manejar sin la precaución necesaria como rebasar por la derecha, pasarse un semáforo, no utilizar un casco o bien estar distraído.

Por lo tanto hicieron un llamado para que utilicen equipo de protección ya que en un 80% de los accidentes en donde el conductor no utilizó este equipo, son gravemente lesionados, al grado de que en ocasiones les cuesta la vida.

Recomendaron manejar con precaución y más cuando llueve, ya que algunos de los accidentes se han presentado mientras el pavimento está mojado.

