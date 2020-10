Aplicarán más de 95 mil vacunas contra la influenza en la Cuenca

-Aseguró el Jefe Jurisdiccional que se ha tenido buena respuesta

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el inició de la campaña de vacunación contra la influenza, el Jefe de la Jurisdicción sanitaria número 3, Moisés Montalvo Asprón aseguró que ya se distribuyeron más de 20 mil dosis de vacunas contra la influenza, de las 95 mil que se tienen para la Cuenca del Papalaoapan.

Señaló que en estos días se ha tenido una buena respuesta a la vacunación, y prueba d esto es que se han distribuido alrededor de 20 mil dosis y así se logre llegar a la meta que se tiene, “la respuesta ha sido aceptada por la ciudadanía”.

Aseguró que se debe de priorizar a los grupos vulnerables como son los adultos mayores, los menores de 5 años, así como aquellos que tienen otro padecimiento, y que su salud puede complicarse en caso de que se contagien de influenza.

Además, si alguien que esté en cama requiera de la vacuna pueden contactarlos para acudir a su domicilio y aplicarle la dosis, ya que buscan que todos los ciudadanos de los grupos vulnerables de vacunen.

Durante la temporada invernal pasada que comprendió de octubre del 2019 a marzo del 2020, dijo que se reportaron 12 casos de influenza, y hasta el momento en esta temporada que está por iniciar no han reportado algún caso.

Explicó además que una gripe común son síntomas leves y va de 2 a 3 días; y la influenza inicia con un cuadro gripal que se va complicando y que puede llegar a una neumonía con fiebres altas, tos secas, y que orilla al enfermo a acudir al médico para descartar o confirmar que sea influenza, por lo que invitó a los ciudadanos a que acudan al doctor en caso de presentar síntomas.

