Ahora roban equipo de diálisis con valor de 5 mdp; ligan caso a hurto de medicinas para cáncer

josecardenas.com

Una banda bien organizada, que por meses se ha dedicado al robo de medicamentos y que según las autoridades podría ser la responsable del atraco de los medicamentos para niños con cáncer, robó 20 máquinas para dializar, con un valor superior a los 5 millones de pesos y que tenía como destino final la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

El chofer de la empresa de transportes Logística Galicia S.A. de C.V. narró que, mientras esperaba el cambio de semáforos del cruce del Eje de Guerrero esquina con la avenida Manuel González, en la colonia San Simón Tolnahuac, en la alcaldía Cuauhtémoc, sujetos armados lo bajaron del tráiler y lo subieron a otro vehículo en el que lo estuvieron “paseando” por más de 40 minutos.

Consta en la carpeta de investigación FICUH/CUH-1/UI-1 S/D/00 531/10-2020 que la unidad afectada era un tráiler marca International, modelo 2020 blanco con placas de circulación 371FF1 del SPF y la caja tipo remolque era modelo 2011 del mismo color con placas 6HU3588.

El chofer transportaba 20 máquinas para dializar, mercancía propiedad de Baxter S.A . de C.V., todas con la descripción AK98V2115V, Bio Versión – Equipo Hemodiálisis Extraco, con un valor de 224 mil pesos cada una y todas por un monto total de 5 millones 196 mil 800 pesos.

Luego del atraco, los afectados hicieron el reporte y gracias al aparato rastreador del tráiler, fue localizado sobre la calle Norte 45 y Poniente 196 de la colonia Industrial Vallejo, en la alcaldía Azcapotzalco. Sin embargo, ya no estaban las máquinas para dializar ni había rastro de los delincuentes.

Por el modus operandi, los agentes de investigación no descartan que se trate de la misma banda que asaltó la bodega en Iztapalapa donde se guardaban los medicamentos contra el cáncer.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario