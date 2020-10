Abre IEEPO convocatoria para certificación de docentes de inglés y asesores externos especializados

-El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, brinda a las y los maestros las oportunidades para avalar sus habilidades en la enseñanza del inglés

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de octubre de 2020.- En las acciones que la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa impulsa para fortalecer el aprendizaje entre las y los estudiantes de educación básica, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), a través de la Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés (Proni), abrió dos convocatorias para los procesos de certificación internacional de esta lengua extrajera.

Como lo ha instruido el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, se brinda a las y los maestros las oportunidades para profesionalizarse y avalar sus habilidades en la enseñanza del idioma, con la finalidad de que se garantice que cuentan con las competencias necesarias que se requieren en los planteles educativos.

Al respecto, la coordinadora estatal del Proni en el IEEPO, Isis Ricoy Espinosa, explicó que se encuentran abiertas las convocatorias para la certificación internacional de metodología de la enseñanza “Teaching Knowlegde Test” y para el nivel de dominio del idioma inglés “Linguaskills”, ambas por la Universidad de Cambrigde.

Explicó que como parte del proceso se impartirán en línea cursos de preparación para posteriormente llevar a cabo el examen de conocimiento correspondiente, por lo que invitó a las y los docentes, así como a los asesores externos especializados, a integrarse a estas actividades que les ayudan a perfeccionar sus competencias lingüísticas y metodológicas.

Los requisitos, informes e inscripciones pueden consultarse en la página web del IEEPO www.ieepo.oaxaca.gob.mx, en el apartado de convocatorias. Asimismo, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 951 591 09 76 y vía correo electrónico a [email protected]

Las certificaciones entregadas por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca dan certeza a las y los docentes de que cuentan con los estándares más altos para una enseñanza de calidad de la lengua extranjera en el nivel básico. Las convocatorias permanecerán abiertas hasta que el cupo sea completado.

