Urge diputada Magaly López al Ejecutivo Estatal difundir en lenguas originarias la ley antichatarra

-Además deberá crear y difundir programas de educación alimentaria y mejoramiento nutricional para las niñas, niños y adolescentes.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 12 de octubre de 2020. La diputada Magaly López Domínguez, presentó a la Diputación Permanente del Congreso Local, la proposición con punto de acuerdo, mediante la cual busca exhortar al Ejecutivo Estatal a que realice la difusión masiva de mensajes en lenguas indígenas en todo el estado, sobre la entrada en vigor del decreto 1609, que prohíbe la venta a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico.

Lo anterior en cumplimiento de los artículos 20 y 20 bis de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Oaxaca y a los artículos, 29, 121 y 122 de la Ley Estatal de Salud y el Artículo 7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

En la exposición de los motivos de dicha petición, la diputada morenista indicó que según lo mandatado en la ley recientemente aprobada, el Poder Ejecutivo del Estado y gobiernos municipales deben crear y difundir programas de educación alimentaria y mejoramiento nutricional para las niñas, niños y adolescentes en la etapa inicial, preescolar, primaria, secundaria y medio superior en zonas identificadas con altos índices de desnutrición, anemia o en riesgo de desnutrición.

En este sentido argumentó que de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, entidades federativas con municipios o comunidades que hablen lenguas indígenas, los Gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas. Además se adoptarán e instrumentarán dichas reglas, en todas sus instancias.

Añadió que según la ley, la Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.

La diputada Magaly López Domínguez, destacó que el gobierno del estado cuenta con una sólida red de medios propios, articulados en la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, además de la capacidad de gestión de mensajes mediante la Coordinación de Comunicación Social, y los diversos convenios ya establecidos con diversos medios para la difusión de los mensajes gubernamentales, por lo cual no tiene por qué implicar erogación de dinero, sino solamente el empleo de los recursos ya dispuestos institucionalmente para la comunicación social.

La proposición con punto de acuerdo, antes expuesta, se turnó a la comisión permanente correspondiente para su análisis y dictamen.

