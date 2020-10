Una vez más, AMLO visitará el Istmo de Tehuantepec

-Su gira, aseguran, con todos los protocolos de salud



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador de Giras del Gobierno del Estado Jorge Illescas Delgado, anunció que una vez más el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, realizará una gira de trabajo en la región del Istmo de Tehuantepec.



Será durante este próximos viernes y sábado que el Primer Mandatario en compañía con el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, visiten el Istmo de Tehuantepec en donde supervisen los trabajos de reconstrucción, también visitarán el municipio de Tapanatepec.



Aseguró que en las giras que ha hecho el Presidente de la República por el estado, el Gobernador le ha solicitado visitar la Cuenca del Papaloapan, por lo que no descartó que próximamente visite la región, “aún no tenemos la fecha, pero ya tenemos en propuesta”



Estas giras, aseguró que se llevan a cabo con todos los protocolos necesarios, esto tras el cambio de color en este semáforo epidemiológico, “todas las giras son con todos que rigen, muy poca concentración de personas, que no rebasen la 30, 40 personas y así será la gira del Presidente de la República”.



El Coordinador de Giras del Gobierno del estado, pidió a los ciudadanos seguir con todas las medidas necesarias de sanidad, para evitar más casos de covid.

