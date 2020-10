Trabajadores de cementara Cruz Azul en Lagunas, Oaxaca agreden a elementos de seguridad

-El conflicto se derivó debido a que la nueva dirigencia pretendía tomar el control de la planta, hacían recorrido con autoridades federales



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de trabajadores de la planta cementera de Cruz Azul en Lagunas, Oaxaca, golpearon a elementos de seguridad, esto luego de que la nueva dirigencia pretendiera tomar el control de la planta, de acuerdo a información extra oficial, se reportan varias personas lesionadas, incluso uno de ellos fue apuñalado.



La nueva dirigencia se encontraba realizando un recorrido en las instalaciones de la cementera ubicada en la región del istmo de Tehuantepec, cuando los trabajadores se lanzaron sobre los elementos de seguridad a quienes golpearon y amarraron.



Y es que desde la madrugada arribaron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, para resguardar las instalaciones de la cementera ante el cambio de la gerencia, esto provocó la molestia de los trabajadores, derivando en un enfrentamiento, al momento la situación es tensa en el lugar.

Horas más tarde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, informaron que se puso a disposición del Consejo de Administración y Vigilancia de la empresa Cruz Azul y se organizaron para mantener vigilancia en los accesos a la fábrica, por lo que policías estatales aseguran la planta cementera de Cruz Azul en el municipio de Lagunas, Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario