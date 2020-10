Terminan rehabilitación de drenaje en la “Santos Degollado”, en próximo días pavimentarán

-Una vez que se reponga el pavimento, se abrirá; mientras tanto piden respetar los señalamientos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Agua Potable Carlos Camarillo Prieto, señaló que ya concluyeron los trabajos de la rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Santos Degollado y por lo tanto, seguirán con el pavimento para poder abrir esta vialidad, mientras tanto piden respetar los señalamientos.



Explicó que la Dirección de Agua Potable ya se encargó de la rehabilitación de 24 metros de drenaje sanitario trabajados que concluyeron el pasado sábado, y solo queda la reposición de concreto por parte de Obras públicas, lo que puede ser la próxima semana.



Por lo tanto, agregó que será en próximos días que se abra esta vialidad, en la que se presentó un accidente la tarde este martes.



El Director, aclaró que como autoridades sí colocaron los señalamientos adecuados, tanto a la hora de realizar los trabajos como después, por lo que pidió a la ciudadanía respetar los señalamientos y no los retire y con esto evitar accidentes graves.



Y es que la tarde de este martes se presentó un accidente en esta calle, ya que a decir de algunos vecinos, hubo personas que retiraron los señalamientos y lo que provocó que un automovilista cayera a la zanja, ya que la lluvia no permitió que se viera como se encontraba calle, ocasionando daños en el vehículo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario