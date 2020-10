Presidenta del DIF de Loma Bonita, llama a las mujeres denunciar, violencia de género

-Este miércoles se inauguró en este municipio el Centro para el Desarrollo de las Mujeres Lomabonitenses



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que Loma Bonita fue uno de los 40 municipios del estado de Oaxaca en donde se emitió esta alerta de género, este miércoles se inauguró el Centro para el Desarrollo de las Mujeres Lomabonitenses (CDM), mismo que busca albergar a las mujeres que sean violentadas.



En el marco de la inauguración, la Presidenta del DIF María del Carmen Escalante, pidió a las mujeres que sufren algún tipo de violencia, que denuncien y con esto ir erradicando la violencia en este municipio de la Cuenca del Papaloapan.



Dijo que si no hay denuncias, ellos no pueden hacer algo al respecto, por lo que con este centro esperan que las mujeres se apoyen y reciban ayuda psicológica, jurídica pero también reciban toda la atención de trabajo social, por lo que este centro estará abierto de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde de lunes a viernes y los sábados estará abierto de las 8 de la mañana a 1 de la tarde.



En el marco de la inauguración de este Centro, la Secretaria de prevención de Violencia de Género, Edna Liliana Sánchez, señaló que el problema de la violencia de género es multidimensional, por lo que aseguró que se debe de trabajar desde casa y que no solo son temas que se tengan que trabajar con las mujeres si no con hombres, principalmente con aquellos que son los presidentes municipales que son los responsables de que las acciones de prevención se realicen y así se erradique la violencia de género.

